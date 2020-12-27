В ЛНР почти 400 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 400 жилых домов в городе Алчевске в Луганской народной республике (ЛНР) остались в воскресенье без отопления в результате аварии на магистральной теплотрассе. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на городские власти.

"27 декабря в 09:30 в администрацию города Алчевска поступила информация из диспетчерской управления "Алчевсктепло - филиал ГП "Луганскгаз" о двух авариях на магистральных тепловых сетях, которые привели к остановке котельной "Заводская", - цитирует агентство ЛИЦ сообщение горадминистрации. После этого была остановлена работа еще трех котельных - "Спорткомплекс", "Горького, 68а", "Брестская, 13".

В сообщении на своем сайте городская администрация Алчевска информирует, что по состоянию на 13:00 воскресенья (время совпадает с мск) ряд социально-культурных объектов и 386 жилых домов находятся без отопления. "С учетом прогноза низких температур был принят ряд технических решений, направленных на устранение аварий и сохранение теплосетей, как магистральных, так и внутридомовых, - отмечается в сообщении. - Создан штаб по устранению аварийной ситуации, в который вошли руководители администрации города Алчевска, МЧС, Минтопэнерго, МинЖКХ, "Луганскгаза", ГУП ЛНР "РСК" ("Республиканская сетевая компания" - прим. ТАСС). Штаб работает в круглосуточном режиме".

"Ситуация оценивается как серьезная, но контролируемая", - сообщает городская администрация. "После устранения порывов на магистральных теплосетях будет возобновлена подача теплоносителя во внутриквартальные и внутридомовые системы", - заверяют власти города.

Алчевск является крупным промышленным центром, в котором расположены, в частности, металлургический комбинат и коксохимический завод. В январе 2006 года из-за аварии на магистральном теплопроводе без отопления в 30-градусный мороз осталось все население Алчевска, которое до конфликта в Донбассе составляло 120 тыс. человек. Постепенное восстановление отопления в Алчевске украинскими властями в то время заняло около месяца.