В Хакасии локализовали пожар в депо на угольном разрезе

ТАСС, 27 декабря. Пожар в депо угольного разреза "Черногорский" в Хакасии локализовали на площади 200 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в депо, которое арендует ООО "Промтранс" на угольном разрезе "Черногорский" в Усть-Абаканском районе Хакасии. Для реагирования на пожар от МЧС России привлекли 38 человек и 12 единиц техники.

В середине декабря в этом депо уже происходил пожар, в результате которого погиб человек.