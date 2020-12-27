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В Египте арестовали директора и хозяина клиники, где погибли 10 человек

В результате пожара в больнице также пострадали шесть человек

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Директор и владелец больницы, где в субботу в результате пожара погибли 10 человек и пострадали еще шестеро, арестованы в Египте. Об этом в воскресенье сообщило издание Masraui.

Пожар в реанимационном отделении карантинного госпиталя города Убур в пригороде Каира, где проходят лечение ковидные больные, произошел в субботу на рассвете. Возгорание, по предварительным данным, было спровоцировано коротким замыканием в оборудовании по поддержанию жизнедеятельности тяжелых пациентов.

Кроме того, для дачи показаний задержаны несколько медсестер. По словам одной из них, замкнуло проводку в одном из аппаратов ИВЛ, и произошло воспламенение газового баллона.

Погибшие получили отравления продуктами горения, остальных удалось эвакуировать.

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