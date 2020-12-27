Сафронова поместили в одну камеру с осужденным за шпионаж Василенко

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов содержится в одной камере с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко. Об этом журналистам сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович, посетившая экс-журналиста в СИЗО "Лефортово".

"Мы повидали Сафронова в изоляторе. Он провел две недели на карантине в одиночной камере из-за контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Все это время он не ходил на прогулку, ему не меняли белье. Сейчас он вышел с карантина и помещен в одну камеру с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко", - сказала она.

По словам Литвинович, Сафронову прислали множество книг. "Сейчас он читает "Процесс" Кафки. Еще он расстроен тем, что следователь не разрешил Сафронову поговорить с мамой по телефону", - сказала правозащитница.