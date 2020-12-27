Адвокат заявил, что размер активов Легкоступовой составляет до 10 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Общая стоимость активов заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, скончавшейся этим летом, составляет не более 10 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи певицы Сергей Жорин.

"С учетом того, что сейчас некоторыми СМИ активно распространяется не соответствующая действительности информация о якобы 100-миллионном наследстве Валентины Легкоступовой, мы с Анеттой примерно посчитали сколько же на самом деле составляет примерная стоимость наследственной массы. К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей", - сказал юрист. Он добавил, что самым дорогим для семьи Легкоступовой является память о певице, "но эта интеллектуальная собственность, включая ее песни, не представляет какой-либо значимой материальной ценности".

По словам адвоката Сергея Жорина, наследство певицы состоит из квартиры в столичном районе Текстильщики стоимостью не более 10 млн рублей и загородного дома, который стоит не более 4 млн рублей. "Но за вычетом кредитных обязательств певицы остается до 10 млн рублей, - уточнил защитник. - Она проживала когда-то в квартире на Каретном Ряду в центре столицы, но данная собственность на момент ее смерти ей не принадлежала, однако могла быть ошибочно посчитана журналистами".

Как сообщалось ранее, супруг артистки Юрий Фирсов заявил права на ее имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность, а также авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и исполнять ее песни.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили ТАСС, что к главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась дочь певицы Анетта Бриль, которая попросила взять на личный контроль ход доследственной проверки обстоятельств смерти ее матери. В этой связи глава СК поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении Бриль информацию. В рамках проверки по факту смерти Легкоступовой проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. 6 августа в больницу ее отвезла дочь, у певицы обнаружили черепно-мозговую травму. По предварительным данным, она упала в ванной и ударилась головой.