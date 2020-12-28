В Теннесси проверяют подозрительный грузовик после взрыва фургона в Нэшвилле

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Теннесси после взрыва фургона в Нэшвилле перекрыли дорогу к востоку от города в связи с обнаружением грузовика, который они посчитали подозрительным. Об этом в воскресенье сообщили в Twitter шерифа округа Ратерфорд.

Полиция Нэшвилла в пятницу заявила, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека. По сведениям властей, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации людей, а также музыка.

Теперь в районе города Лебанон (штат Теннесси), который находится к востоку от Нэшвилла, обнаружили припаркованный у дороги грузовик. По данным местного управления шерифа, в грузовике проигрывается аудиозапись, похожая на ту, которая проигрывалась в фургоне перед взрывом.

По сведениям местных телеканалов, сотрудники правоохранительных органов с помощью робота проверяют, нет ли в грузовике взрывного устройства. Представители шерифа уточнили, что водитель был задержан, находившиеся вблизи машины люди эвакуированы.

Подозреваемым в организации взрыва фургона в Нэшвилле, по данным ведущих СМИ, является местный житель Энтони Куинн Уорнер. Он, вероятнее всего, погиб при взрыве. Уорнер считается специалистом по электронике. Информация о его возможных мотивах пока не приводится.

Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден были проинформированы о взрыве в Нэшвилле.