Микроавтобус с россиянами извлекли из снежных заносов в районе Златибор

БЕЛГРАД, 28 декабря. Сотрудники МВД Сербии спасли группу россиян с детьми, застрявшую с микроавтобусом на трассе в горах из-за снежных заносов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте министерства.

"Восемь пожарных-спасателей на четырех автомобилях успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и четверых взрослых", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе в районе туристической горной области Златибор, расположенной на юго-западе Сербии.