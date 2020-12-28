Полицейские в Теннесси не нашли взрывных устройств в вызвавшем подозрения грузовике

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в американском штате Теннесси не нашли взрывных устройств в грузовике, который показался властям подозрительным в свете инцидента в Нэшвилле. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье управлением местного окружного шерифа.

Власти решили проверить машину в связи с тем, что в пятницу в Нэшвилле взорвался фургон. Пострадали три человека. По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации людей, а также музыка.

В воскресенье в районе города Лебанон (штат Теннесси), который находится к востоку от Нэшвилла, обнаружили припаркованный у дороги грузовик. Местные жители сообщили властям, что в машине проигрывается аудиозапись, похожая на ту, которую слышали у фургона перед взрывом. Сотрудники правоохранительных органов проверили грузовик, но "не нашли в нем [взрывных] устройств". Вместе с тем управление шерифа сообщило, что "расследование продолжается", а "водитель задержан". В чем его подозревают, не уточняется.

Как сообщили представители властей, взрыв фургона в пятницу организовал местный житель Энтони Куинн Уорнер, который являлся специалистом по электронике. Он погиб при взрыве. Информация о его возможных мотивах пока не приводится. Власти считают, что у него не было сообщников.

Действующий американский лидер Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден были проинформированы о взрыве в Нэшвилле.