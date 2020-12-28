При пожаре в частном доме в Омске погиб ребенок

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар в частном доме в Омске стал причиной гибели младенца. Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Омской области, еще трое детей госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.

"27 декабря 2020 года в частном доме в г. Омске произошло возгорание. В доме проживала женщина и четверо ее несовершеннолетних детей. По предварительным данным, женщина покинула жилое помещение с целью совершить покупки в магазине, в это время в одной из комнат произошло возгорание и задымление. В результате происшествия погиб ребенок 2020 года рождения, трое детей с признаками отравления продуктами горения госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", - сообщила пресс-служба.

По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов опеки, направленной на обеспечение безопасности в многодетной семье. В следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 22:00 (19:00 мск). На момент прибытия пожарных из окон одноэтажного кирпичного дома шел дым. В результате возгорания повреждены домашние вещи на площади 15 кв. м, закопчены стены дома по всей площади. Причина пожара еще не установлена.