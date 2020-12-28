На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобильное движение затруднено на Ленинградском проспекте в Москве из-за столкновения четырех машин. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Ленинградском проспекте, 47с10 столкнулись четыре автомобиля. Движение затруднено в сторону центра на 2,4 км. Будьте внимательны, заняты правый и средний ряды", - говорится в сообщении.

По словам источника в правоохранительных органах, в ДТП, предварительно, никто не пострадал. "На Ленинградском проспекте столкнулось четыре автомобиля, движение автотранспорта в сторону центра затруднено. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства. На месте работают полицейские, устанавливающие причины аварии.

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