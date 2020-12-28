В Архангельске возбудили уголовное дело после ЧП с судном "Онега"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега", сообщили в понедельник в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, утром 28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, по предварительным данным следствия, сигнал бедствия был подан автоматически при возникновении нештатной ситуации, при попадании воды. "На затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу", - уточнили в управлении.

На место происшествия выехали следователи. Следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего.