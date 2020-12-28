Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту было 19 человек.

Информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря поступила в 07:30.

Спасены два человека - матрос и штурман . Они являются гражданами РФ . По словам источника, остальные члены экипажа также россияне. Иностранцев на борту не было.

два человека - . Они являются . По словам источника, остальные члены экипажа также россияне. Иностранцев на борту не было. По предварительным данным, 17 членов экипажа погибли , сообщил источник.

, сообщил источник. Один человек найден мертвым .

. На поиски экипажа направили пять судов . Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.

экипажа направили . Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах. По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение . По данным источника, обледеневшее судно в шторм затонуло мгновенно .

судна стало . По данным источника, обледеневшее судно в шторм . Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

в связи с произошедшим. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков с траулера "Онега".

семьям моряков с траулера "Онега". Судовладельцем является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области.

"Онега" было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн.