{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
Обновлено 

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

© Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России/ТАСС, архив

У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту было 19 человек.

  • Информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря поступила в 07:30.
  • Спасены два человека - матрос и штурман. Они являются гражданами РФ. По словам источника, остальные члены экипажа также россияне. Иностранцев на борту не было
  • По предварительным данным,  17 членов экипажа погибли, сообщил источник.
  • Один человек найден мертвым
  • На поиски экипажа направили пять судов. Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах. 
  • По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение. По данным источника, обледеневшее судно в шторм затонуло мгновенно.
  • Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
  • Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков с траулера "Онега".
  • Судовладельцем является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области. 
  • "Онега" было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн.
Теги
РоссияАрхангельская областьЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна найден мертвым
Поиски других членов экипажа продолжаются
Читать полностью