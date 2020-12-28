Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту было 19 человек.
- Информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря поступила в 07:30.
- Спасены два человека - матрос и штурман. Они являются гражданами РФ. По словам источника, остальные члены экипажа также россияне. Иностранцев на борту не было.
- По предварительным данным, 17 членов экипажа погибли, сообщил источник.
- Один человек найден мертвым.
- На поиски экипажа направили пять судов. Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах.
- По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение. По данным источника, обледеневшее судно в шторм затонуло мгновенно.
- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков с траулера "Онега".
- Судовладельцем является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области.
- "Онега" было спущено на воду в 1979 году. Его вместимость составляет 358 тонн.