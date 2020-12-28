Пожар на строительном рынке в Подмосковье потушен спустя почти 10 часов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар на строительном рынке в Солнечногорске, где загорелись склады, ликвидирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 09:58 мск пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина [пожара] устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в нежилом здании по улице Промышленной поступила в 00:09 мск. Горели стройматериалы, площадь пожара составляла 500 кв. м. В 01:30 мск пожар был локализован, а в 02:04 мск объявлена ликвидация открытого горения.