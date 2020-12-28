Иностранцев на борту затонувшего в Баренцевом море судна не было

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Иностранных граждан на борту судна МК-0331 "Онега", которое в понедельник затонуло в Баренцевом море, не было, сообщил ТАСС председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

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Ранее источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что на борту находились только граждане России.

"Иностранцев на борту судна не было", - сказал Заика.

В понедельник в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 человек. Двое уже спасены, поиски остальных продолжаются.