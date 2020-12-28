Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна найден мертвым

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" найден мертвым, его тело поднято на борт судна "Войково", поиски других членов экипажа продолжаются. Об этом в понедельник сообщил ТАСС капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

"По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно "Войково". Судном "Войково" поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший. Со слов второго помощника капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа. Поиски идут", - сказал Безукладов.