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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна найден мертвым

Поиски других членов экипажа продолжаются

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега" найден мертвым, его тело поднято на борт судна "Войково", поиски других членов экипажа продолжаются. Об этом в понедельник сообщил ТАСС капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

"По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно "Войково". Судном "Войково" поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший. Со слов второго помощника капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа. Поиски идут", - сказал Безукладов.

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РоссияЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море
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