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Начальник организации в Москве выстрелил в сотрудника за отказ работать сверх нормы

Пострадавший обратился в больницу с переломом носа и химическим ожогом глаз

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Начальник одной из организаций в Москве избил своего сотрудника и выстрелил в него из газового пистолета за отказ остаться на работе после рабочей смены в выходной день. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"27 декабря от рабочего одной из организаций поступило заявление, что его начальник избил его и выстрелил в лицо из газового пистолета за то, что работник отказался остаться на рабочем месте после завершения рабочей смены на всю ночь в выходной день. Нападение произошло недалеко от здания по адресу: МКАД, д. 30А", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавший обратился в больницу с переломом носа и химическим ожогом глаз. Проводится проверка.

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