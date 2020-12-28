В Мурманске открылась горячая линия для родственников моряков с затонувшей "Онеги"

МУРМАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Горячая линия открыта в Мурманске для родственников членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна "Онега" и организована помощь психологов. Об этом в понедельник сообщает Министерство информации Мурманской области.

"Телефон горячей линии для родственников моряков пострадавшего судна - 8 (8152) 39 99 99. Это телефон областного оперативного штаба по COVID-19, но при вопросе по "Онеге" операторы переключают линию на психологов", - сказано в сообщении.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что руководитель компании-судовладельца уже вылетел в Мурманск из Архангельска, а два других его судна вышли в район ЧП для поиска пропавших рыбаков.

"Онега" - траулер 1979 года постройки, экипаж - 19 человек. Информация о том, что судно терпит бедствие в районе Новой Земли, поступила около 6:00 утра 28 декабря. Оказавшееся поблизости судно "Войково" приняло на борт двух живых моряков. Позже был найден мертвым один из членов экипажа. Его тело подняли на борт "Войково". В район бедствия направлены суда РК им. М. И. Калинина "Капелан" и "Антиас". На момент происшествия в районе наблюдалось волнение 1,5-2 м, восточный ветер 14 м/с.