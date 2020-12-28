Два человека пострадали при взрыве газа на заводе в Липецкой области

ТАСС, 28 декабря. Взрыв газовоздушной смеси произошел на заводе "Лебойл" в селе Сенцово в Липецком районе Липецкой области, два человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Липецкой области Сергей Хахти.

"Хлопок газовоздушной смеси произошел на заводе "Либойл" в 09:42 мск в результате технологического нарушения, два человека пострадали", - сказал Хахти.

По его данным, возникли очани возгорания на общей площади 200 кв. м, которые были оперативно потушены. "На данный момент пожар ликвидирован, устраняются последствия", - сказал он.

По данным пресс-службы завода "Либойл", ЧП произошло во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении, у двух пострадавших сотрудников диагностированы ожоги. "Создана внутренняя комиссия для определения причин произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Завод компании "Либойл" в селе Сенцово специализируется на переработке семян рапса, выпускает рапсовое масло и рапсовый шрот.