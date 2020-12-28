Арестованного мэра Томска Кляйна перевели в медсанчасть СИЗО

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по делу о превышении полномочий, переведен в медсанчасть СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты градоначальника

"У Ивана Кляйна резко поднялась температура до 39,2, появились иные симптомы острого заболевания. Он был помещен в палату медсанчасти СИЗО, где ему ставят антибиотики и пытаются сбить температуру", - говорится в сообщении адвокатов. По их мнению, "с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется". УФСИН по региону ответил на данное заявление, что состояние мэра оценивается как удовлетворительное. Также адвокаты считают, что "специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования, а постановка диагноза и адекватное лечение невозможны".

Ранее защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья.

В отношении Кляйна заведены два дела по факту превышения полномочий. Он был задержан 13 ноября, вину не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования дела.