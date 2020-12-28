МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Северный флот направил самолет Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, где утром затонуло рыболовное судно "Онега". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил вылетел в район Баренцева моря, где сегодня утром затонуло рыболовное судно "Онега", - сказали в военном ведомстве. По данным министерства, на борту самолета находится спасательное оборудование, предназначенное для спасения терпящих бедствие на море.

"В настоящее время в районе поисковой операции применение авиации осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте трагедии достигает 4 м, температура воздуха - минус 20 градусов", - сказали в Минобороны.