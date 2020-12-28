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Число госпитализированных с отравлением детей в Ивановской области увеличилось вдвое

На лечении в медучреждениях находится 31 ребенок

ТАСС, 28 декабря. Число воспитанников детсада в Пучеже Ивановской области, которые были госпитализированы с признаками отравления, увеличилось с 16 до 31. Об этом журналистам в ходе брифинга в понедельник сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"На сегодняшний день у нас госпитализирован 31 ребенок, 17 из них проходят лечение в городской больнице №1 города Иваново, 14 находятся на стационарном лечении в Кинешемской ЦРБ", - сообщил Фокин.

По его словам, состояние всех детей стабильное, "ближе к удовлетворительному". Угрозы жизни и здоровья ни у одного из воспитанников детсада нет.

"Сейчас производится выявление причин и возбудителей данной инфекции <...> Сегодня будет сделано заключение и в течение дня компетентные органы объявят о причинах массовой заболеваемости детей в Пучеже", - сообщил глава Депздрава, отметив, что в общей сложности дошкольное учреждение посещали 83 ребенка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 43 детей в детском саду №6 "Колокольчик" города Пучежа Ивановской области.

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