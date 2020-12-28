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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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Присяжные признали устроившего стрельбу солдата Шамсутдинова виновным в убийстве

При этом, по мнению присяжных, военнослужащий заслуживает снисхождения
Рамиль Шамсутдинов Алексей Малашенко/ТАСС
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Рамиль Шамсутдинов
© Алексей Малашенко/ТАСС

ЧИТА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Малашенко/. Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек.

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Да, виновен. Единодушно", - сказал старшина присяжных.

При этом присяжные посчитали срочника заслуживающим снисхождения - за это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против.

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РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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