Слушания по делу Калви отложили из-за заражения коронавирусом одного из обвиняемых

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник перенес на 30 декабря начало рассмотрения дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из-за заражения коронавирусом одного из обвиняемых. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Панченко.

"Мещанский суд отложил предварительные слушания на 30 декабря, чтобы получить документы, подтверждающие заражение коронавирусом одного из обвиняемых - Максима Владимирова. Можно ожидать, что 30 декабря после получения документов процесс будет перенесен на более поздний срок", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).