Владелец затонувшего судна "Онега" заявил, что оно было исправно

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Судно "Онега", затопленное в Баренцевом море, было исправно, причиной происшествия стали плохие погодные условия. Об этом говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в которую входит владелец судна "Онега" - сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина".
"Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - отмечается в сообщении.
По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия. В районе происшествия наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма был возможен крен, что могло привести к затоплению.
По факту происшествия будет проведена комплексная проверка. Компания-судовладелец окажет поддержку родственникам членов экипажа судна "Онега", затопленного в Баренцевом море.