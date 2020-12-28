Владелец затонувшего судна "Онега" заявил, что оно было исправно

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Судно "Онега", затопленное в Баренцевом море, было исправно, причиной происшествия стали плохие погодные условия. Об этом говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в которую входит владелец судна "Онега" - сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина".

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие погодные условия. В районе происшествия наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма был возможен крен, что могло привести к затоплению.

По факту происшествия будет проведена комплексная проверка. Компания-судовладелец окажет поддержку родственникам членов экипажа судна "Онега", затопленного в Баренцевом море.