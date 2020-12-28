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В Литве при аварии на нефтетерминале загрязнено около 1 кв. км акватории Балтийского моря

Нефтепродукты попали в воду в результате обрыва рукава для перекачки
© EPA-EFE/Valda Kalnina

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Авария произошла в понедельник на нефтяном терминале в Бутинге в Литве, в результате нефтепродуктамии загрязнено около 1 кв. км акватории Балтийского моря. Об этом сообщил журналистам министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

"В результате обрыва рукава для перекачки в море попали нефтепродукты, которые разлились на площади примерно в 1 кв. км", - сказал он. Ликвидацией экстренной ситуации, по словам главы ведомства, заняты сотрудники департамента окружающей среды, на помощь которым привлечены военные. "Работы усложняют неблагоприятные погодные условия", - отметил министр.

Масштабы бедствия уточняются. Нефтепродукты, по данным координационного центра морских спасательных операций, относит в сторону Латвии.

Нефтяной терминал в Бутинге находится в управлении компании Orlen Lietuva, принадлежащей польскому концерну Orlen. Через терминал, который способен обработать танкеры водоизмещением до 100 тыс. тонн, сырье поступает на нефтеперерабатывающий завод компании в городе Мажейкяй.

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