Источник: экипаж перевернувшегося в Баренцевом море судна не успел спустить шлюпки

ТАСС, 28 декабря. Экипаж рыболовецкого судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, не успел спустить на воду шлюпки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Как рассказали спасенные с "Онеги" рыбаки, перед гибелью судна моряки выбирали из моря снасти с рыбой. Из-за обледенения борта, с которого выводилась снасть, и нагрузки от нее судно потеряло остойчивость, накренилось, его захлестнула волна и оно пошло ко дну. Экипаж даже не успел применить средства спасения, спустить шлюпки на воду", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасшиеся моряки были в гидрокостюмах. С ними в воде оказался их товарищ, которого они держали на плаву, но он быстро выбился из сил и утонул. Остальных членов экипажа спасшиеся потеряли из виду в момент крушения.