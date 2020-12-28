Жителя Кемерова приговорили к штрафу за фото Гитлера на онлайн-акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тыс. рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера для трансляции на акции "Бессмертный полк". Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей", - сообщили в СК.

Бородаенко признан виновным в покушении на реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Следствие и суд установили, что 6 мая он отправил на сайт "Банк памяти" фотографию главного нацистского преступника Адольфа Гитлера для трансляции во время онлайн-акции "Бессмертный полк" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом. Бородаенко не признал вину.

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