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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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В МЧС назвали основную версию причины затопления "Онеги"

Судно могло опрокинуться в результате вытягивания рыболовецкого трала

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Основной версией причины затопления рыболовецкого судна "Онега", которое в понедельник затонуло в Баренцевом море, стало опрокидывание при вытягивании трала, сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.

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"Сначала была версия обледенения. Но более вероятно опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовецкого трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и пошло ко дну. Эта версия пока наиболее вероятная", - сказал Бахтин.

Он отметил, что окончательную причину назовут специалисты по результатам расследования.

Теги
РоссияАрхангельская областьЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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