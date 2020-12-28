В МЧС назвали основную версию причины затопления "Онеги"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Основной версией причины затопления рыболовецкого судна "Онега", которое в понедельник затонуло в Баренцевом море, стало опрокидывание при вытягивании трала, сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Сначала была версия обледенения. Но более вероятно опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовецкого трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и пошло ко дну. Эта версия пока наиболее вероятная", - сказал Бахтин.

Он отметил, что окончательную причину назовут специалисты по результатам расследования.