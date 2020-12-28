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Самолет Superjet 100 из-за неисправности системы обдува экстренно сел в Шереметьево

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Superjet 100 экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы обдува. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Авиалайнер Superjet 100, выполнявший рейс Белгород - Москва, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел из-за неисправной системы обдува, на борту в кабине пилотов сработал соответствующий датчик", - сказал собеседник агентства.

Посадка прошла штатно, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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