Самолет Superjet 100 из-за неисправности системы обдува экстренно сел в Шереметьево

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Superjet 100 экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы обдува. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Авиалайнер Superjet 100, выполнявший рейс Белгород - Москва, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел из-за неисправной системы обдува, на борту в кабине пилотов сработал соответствующий датчик", - сказал собеседник агентства.

Посадка прошла штатно, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.