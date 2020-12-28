Бывший глава отдела наркоконтроля Энгельса получил 3,5 года колонии за подброс наркотиков

САРАТОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего полицейского к 3,5 года колонии за подброшенные задержанному наркотики, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Как выяснили следователи, в 2018 году тогда еще начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ "Энгельсское", его заместитель и оперуполномоченный этого отдела на одной из улиц Энгельса остановили двух мужчин. Каких-либо запрещенных веществ у них полицейские не нашли, однако в мобильном телефоне у одного из них обнаружили адрес "тайниковой закладки". Сотрудники полиции избили его и доставили в отдел полиции. Второй мужчина смог убежать.

В отделе полицейские по указанию начальника сначала подкинули наркотики в карман задержанного, а после изъяли в присутствии понятых.

На суде бывшего начальника отдела признали виновным в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков, а его заместителя и оперуполномоченного отдела - в превышении должностных полномочий.

"Бывшему начальнику отдела назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года 3 месяца", - уточняется в сообщении.

Двух других фигурантов дела приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому. Кроме того, в течение двух лет мужчины не могут работать в правоохранительных органах.