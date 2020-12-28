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Уголовное дело возбуждено в Пензе после смерти ребенка из-за отравления газом

Следователи изучат техническое состояние газового оборудования в квартире и условия его эксплуатации

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка в Пензе из-за отравления газом. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"По факту смерти малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, тело ребенка 2017 года рождения обнаружили родственники в квартире дома на ул. Фурманова. "Родители мальчика также находились в квартире в бессознательном состоянии, они госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следователи изучат техническое состояние газового оборудования в квартире и условия его эксплуатации.

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