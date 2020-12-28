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Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

Легковушка столкнулась с грузовиком

САРАТОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Саратовской области в понедельник, сообщили журналистам в областной службе спасения.

"На трассе Энгельс - Ершов произошло столкновение двух автомобилей, Lada Largus и фуры MAN. В результате ДТП погибли три человека из Lada Largus", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС, пожарная часть. Причины произошедшего устанавливаются.

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