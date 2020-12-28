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В Грозном двое силовиков погибли в перестрелке

Ответным огнем одного из злоумышленников удалось ликвидировать, второго - ранить
© Таисия Боршигова/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в центре Грозного, одного из напавших на них боевика ликвидировали ответным огнем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один из нападавших погиб, второй ранен", - сказал собеседник агентства, отметив, что боевики напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

Другой источник сообщил ТАСС, что инцидент произошел на проспекте Путина.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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