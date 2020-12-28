Погода и пренебрежение техникой безопасности могли стать причиной крушения "Онеги"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Причиной крушения "Онеги" в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Предварительный анализ ситуации показал, что наиболее вероятной причиной гибели "Онеги" могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, 28 декабря состоялось экстренное заседание оперативного штаба по расследованию причин гибели судна "Онега". По данным ведомства, на месте гибели "Онеги" не было обнаружено ни одного спасательного плота. Опрос спасенных рыбаков показал, что в условиях шторма спасательные средства были дополнительно закреплены веревками. Не исключается и внезапное попадание воды через заслонку мальбугера, что привело к моментальной потере остойчивости судна.

Сейчас на месте катастрофы находятся суда "Войково", "Освейское", "Капелан" и "Антиас". К месту происшествия направляется спасательное судно Росрыболовства "Микула". Координация спасательной операции на месте возложена на капитана "Войково". Общая координация осуществляется Североморским ТУ Росрыболовства.

В ходе заседания оперативного штаба было поручено организовать немедленную доставку спасенных рыбаков на берег. Кроме того, поручено оповестить всех судовладельцев и капитанов судов, находящихся на промысле, о необходимости неукоснительного соблюдения техники безопасности в зимний период. Это касается не только Северного, но и Дальневосточного бассейна, где 1 января начинается Охотоморская путина.

По данным Североморского ТУ Росрыболовства, капитан судна "Войково", которое находилось в непосредственной близости от "Онеги", получил сигнал бедствия в 04:08 утра московского времени. В 04:12 судно пропало с навигационных систем. В это же время перестали наблюдаться бортовые огни "Онеги". По словам капитана, вследствие сильного шторма и низкой температуры (-15 градусов) шло активное обледенение. "Войково" немедленно направилось к месту катастрофы, где обнаружило двух членов экипажа "Онеги", которые были подняты на борт. По словам капитана, у спасенных членов экипажа нет следов обморожения, однако, они находятся в шоковом состоянии, добавили в ведомстве.