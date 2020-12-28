Суд арестовал двух подростков по делу об изнасиловании и убийстве женщины под Смоленском

ТАСС, 28 декабря. Двое подростков 16 и 17 лет, подозреваемые в изнасиловании и убийстве женщины в Темкинском районе Смоленской области, арестованы по решению суда. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По ходатайству следователя СК в отношении подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, 24 декабря в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Москвы о том, что она утратила связь со своей матерью. В ходе оперативно-разыскных мероприятий тело женщины было обнаружено в лесу недалеко от деревни Селенки, где он проживала. "По предварительным данным, вечером 23 декабря текущего года двое местных жителей 16 и 17 лет в безлюдном месте подкараулили потерпевшую, напали на нее, совершив преступление против половой неприкосновенности потерпевшей, после чего задушили. С целью сокрытия следов, тело забросали снегом и ветками деревьев", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что подростки ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в органах системы профилактики. В связи с этим следователями будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, "которые в силу своих полномочий должны были контролировать несовершеннолетних и принимать незамедлительные меры реагирования", заключили в пресс-службе.