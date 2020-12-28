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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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В Баренцевом море в районе крушения судна "Онега" нашли три спасательных круга

Источник в экстренных службах предположил, что все 17 моряков, чья судьба остается неизвестной, погибли

ТАСС, 28 декабря. Три спасательных круга обнаружены в районе крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"На месте проведения поисковых работ найдено три спасательных круга, людей обнаружить не удалось", - сказал он. "Все указывает на то, что 17 человек погибли. Предварительно, все они утонули", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что экипаж "Онеги", затонувшей в Баренцевом море, не успел спустить на воду шлюпки. Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось двоим. На обоих были водолазные костюмы. По данным МЧС, в районе крушения высота волн достигает 4 м, а температура воздуха составляет 20 градусов мороза. Поисковая операция осложнена и коротким световым периодом.

Судно "Онега" затонуло из-за обледенения в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли (Архангельская область). 

В новость внесены изменения (15:51 мск) - добавлены подробности.

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РоссияЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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