Соратник националиста Марцинкевича обжаловал арест по делу о двойном убийстве

МОСКВА, 28 декабря./ТАСС/. Один из соратников националиста Максима Марцинкевича Алексей Гудилин, обвиняемый в двойном убийстве, обжаловал решение суда о его помещении под стражу. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Тимошенко.

"Мой подзащитный Гудилин вину в инкриминируемом ему преступлении не признает. Я обжаловал его арест, направил жалобу на меру пресечения по почте", - сказал защитник.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 22 февраля 2021 года Алексея Гудилина, Максима Хотулева, Андрея Кайля, Павла Хрулева и Александра Лысенко, до 21 февраля - Семена Токмакова. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фигуранты дела были задержаны в Москве, Сочи и Тюмени. Среди инкриминируемых задержанным деяний - убийство в апреле 2007 года вблизи подмосковного Королева двух человек, запись преступления была опубликована в интернете. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре.