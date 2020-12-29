Смертник на фургоне. Что известно о взрыве в центре Нэшвилла?

В конце прошлой недели в США, в центре Нэшвилла взорвался автомобиль, который серьезно повредил деловую часть города и временно оставил его без интернета и сотовой связи. Полиция почти сразу же заявила, что инцидент произошел в результате преднамеренных действий. Разбираемся, кто ответственен за происшествие и при чем тут технология 5G.
Что произошло
В рождественское утро 25 декабря в центре Нэшвилла (столица и крупнейший город штата Теннесси) взорвался припаркованный на улице фургон. Взрывная волна выбила окна в соседних домах, повалила деревья и повредила более 40 зданий, в том числе исторические.
Жертв удалось избежать, но ранения получили три человека, которых оперативно доставили в больницу. Незадолго до инцидента из фургона по громкой связи проигрывалось записанное предупреждение о том, что "в течение 15 минут" случится взрыв.
Голос призывал людей держаться от автомобиля подальше и вел обратный отсчет.
⚠️NASHVILLE BOMBING⚠️— Intel Point Breaking News (@zachjorgen) December 25, 2020
A loudspeaker set up by the suspect warns residents “evacuate all buildings now” before the bomb explodes. This was a tactic to get people onto the streets to cause more injuries and deaths. #NashvilleExplosion #Nashville #ChristmasMorning pic.twitter.com/GP25MKjrMn
Как развивались события
Как передает CNN, шестеро полицейских прибыли в центр города еще до взрыва, когда получили сообщение о стрельбе. Уже на месте они обратили внимание на подозрительный фургон и, услышав звучащее из него послание, принялись срочно эвакуировать людей. Как позже отметили городские власти, благодаря оперативной реакции правоохранителей количество пострадавших оказалось минимальным.
После того как полицейские начали стучать в фургон, из него заиграла песня 1964 года британской певицы Петулы Кларк Downtown ("Городской центр" — англ.), а через несколько минут прогремел взрыв. Взрывная волна сбила с ног одного из полицейских и временно лишила его слуха. Особенно сильно пострадало здание холдинга AT&T, возле которого и был припаркован автомобиль. Компания является одним из крупнейших в США мобильных операторов, а также занимается медиа и технологиями.
Из-за взрыва в городе временно вышли из строя некоторые сотовые вышки, обрушилась мобильная связь, интернет, а местный аэропорт был вынужден временно приостановить работу.
This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020
Есть ли подозреваемые
Согласно официальному заявлению правоохранителей, взрыв организовал местный житель, 63-летний Энтони Куинн Уорнер, чьи останки обнаружили на месте происшествия. Установить его личность помог тест ДНК.
"Он был на месте взрыва и погиб", — заявил окружной прокурор Дональд Кокран. В полиции добавили, что у них нет информации о причастности к взрыву кого-то еще.
О том, что автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе, принадлежал Энтони Уорнеру, до этого со ссылкой на свои источники сообщал телеканал CBS. Похожий фургон также заметили у дома Уорнера на картах в Google Street View.
BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020
Что известно об Уорнере
Раньше мужчина никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. По данным СМИ, он был специалистом по электронике, но уволился с последнего места работы в начале месяца. До этого он обслуживал компьютеры в фирме Fridrich&Clark, LLC, которая занималась недвижимостью. В компании о нем отзывались положительно.
При этом соседи описывают Уорнера как замкнутого и молчаливого человека.
"Он жил в этом доме долгое время и всегда держался особняком", — рассказал CNN его сосед Стив Шмольдт, назвав погибшего "отшельником" и "компьютерным гиком".
The #FBI and #ATF are seeking info concerning the owner of the RV, Anthony Quinn Warner, linked to the explosion in downtown Nashville on Friday morning. Recognize him? Call 1-800-CALL-FBI or submit tips online at https://t.co/hG6KFmQ7dG. @FBI @ATFHQ @ATFNashville pic.twitter.com/o8fqiHkATl— FBI Memphis (@FBIMemphis) December 28, 2020
Речь идет о теракте
Следствие продолжает изучать все возможные версии случившегося. Несмотря на то что правоохранителям удалось установить личность подрывника, его мотивы остаются неясными.
Как отметил специальный агент ФБР Даглас Корнески, пока нет повода говорить о каких-либо идеологических мотивах нападавшего, чтобы рассматривать происшествие как теракт. Не удалось установить тип и происхождение взрывчатого вещества, который использовал мужчина.
Как сообщили источники NBC в правоохранительных органах, перед взрывом Уорнер сказал знакомой женщине, что у него рак. В сообщении не говорится, идет ли речь о 29-летней жительнице Лос-Анджелеса Мишель Свинг, которой, как пишет The New York Post, Уорнер недавно завещал свой дом стоимостью $160 тыс. По словам самой Свинг, она не может комментировать расследование, но рассказала Daily Mail, что передача ей недвижимости произошла без ее ведома. Газета сообщает, что в 2019 году ей также бесплатно достался еще один дом Уорнера на той же улице стоимостью $249 тыс.
ФБР также изучает отношения Уорнера к технологии 5G, оказавшейся на фоне пандемии коронавируса в центре внимания сторонников теорий заговора. Как допустил мэр Нэшвилла Джон Купер, именно офис мобильного оператора AT&T и мог быть целью нападавшего.
"Агенты выясняют, опасался ли 63-летний Уорнер, что технология 5G использовалась для слежки за американцами", — сообщил источник, близкий к расследованию, NBC News.
Дмитрий Беляев