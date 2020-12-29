Смертник на фургоне. Что известно о взрыве в центре Нэшвилла?

Как передает CNN, шестеро полицейских прибыли в центр города еще до взрыва, когда получили сообщение о стрельбе. Уже на месте они обратили внимание на подозрительный фургон и, услышав звучащее из него послание, принялись срочно эвакуировать людей. Как позже отметили городские власти, благодаря оперативной реакции правоохранителей количество пострадавших оказалось минимальным.

После того как полицейские начали стучать в фургон, из него заиграла песня 1964 года британской певицы Петулы Кларк Downtown ("Городской центр" — англ.), а через несколько минут прогремел взрыв. Взрывная волна сбила с ног одного из полицейских и временно лишила его слуха. Особенно сильно пострадало здание холдинга AT&T, возле которого и был припаркован автомобиль. Компания является одним из крупнейших в США мобильных операторов, а также занимается медиа и технологиями.

Из-за взрыва в городе временно вышли из строя некоторые сотовые вышки, обрушилась мобильная связь, интернет, а местный аэропорт был вынужден временно приостановить работу.