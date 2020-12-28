Кадыров сообщил, что установлены личности террористов, напавших на полицейских в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Двое террористов с ножами, пытавшиеся завладеть оружием сотрудников ППС в центре Грозного, ликвидированы, погиб один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В понедельник вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного, погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов, его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в Telegram.

Кадыров сообщил, что личности бандитов установлены. "Это два брата - уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен", - уточнил глава Чечни. Он также выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего полицейского.

Кадыров побывал на месте происшествия.

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