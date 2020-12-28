В Испании на Рождество задержали марокканца, угрожавшего прохожим мачете на улице

МАДРИД, 28 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала 25 декабря подданного Марокко, угрожавшего убить прохожих большим мачете на улице. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, инцидент произошел на одной из центральных улиц населенного пункта Кастельон-де-ла-Плана (автономное сообщество Валенсия). Вечером 25 декабря в полицию поступил звонок о вооруженном мужчине, который угрожал прохожим 35-сантиметровым мачете. Увидев полицейских, он выкрикнул "Аллах акбар" и "Я вас убью". Правоохранители арестовали нарушителя.

Как установило следствие, у задержанного уже имелись судимости. В полиции уточнили, что мужчина также являлся близким родственником члена террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).