СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Липецкой области

ТАС, 28 декабря. Двое пострадавших на заводе "Либойл" под Липецком, где произошел врыз газовоздушной смести и впоследствии возник пожар на площади 200 кв. метров, получили ожоги более 60% тела. Возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Пострадали два оператора - 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. С ожогами более 60% тела они госпитализированы. По предварительным данным, их здоровью причинен тяжкий вред", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

В понедельник в 09:42 мск на заводе "Либойл" в селе Сенцово в Липецком районе Липецкой области произошел взрыв. Затем возникли очаги возгорания на общей площади 200 кв. метров, которые были оперативно потушены. Завод компании "Либойл" в селе Сенцово специализируется на переработке семян рапса, выпускает рапсовое масло и рапсовый шрот.