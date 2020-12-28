Газокомпрессорная станция загорелась на месторождении в ХМАО

ТАСС, 28 декабря. Возгорание газокомпрессорной станции произошло на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Газокомпрессорная станция горит в Сургутском районе ХМАО на месторождении. Площадь - около 200 кв. м. Один человек пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшего госпитализировали. "Пострадавшего осмотрели, он в удовлетворительном состоянии. Его госпитализировали", - уточнил он.

В пресс-службе "Лукойла" добавили, что возгорание произошло на Южно-Ягунском месторождении. "К тушению привлечены силы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Причины инцидента будут определены по окончании тушения объекта и расследования данного события", - говорится в сообщении.

По информации компании, пострадавших нет, угроза близлежащим производственным и социальным объектам отсутствует.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что возгорание произошло в машинном зале станции. Подразделения ведомства прибыли через шесть минут после сообщения о возгорании. В ликвидации пожара задействованы 58 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и восемь единиц техники.

Южно-Ягунское нефтяное месторождение находится в 165 км от Сургута. Открыто в 1978 году, освоение началось в 1982 году. Запасы нефти - 0,5 млрд тонн. Оператором месторождение является российская нефтяная компания "Лукойл".

В новость были внесены изменения (17:48 мск) - добавлены подробности о пострадавшем