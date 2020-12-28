На месте разлива в Приморье собрали более 1,3 тонны нефтесодержащей водной эмульсии

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 тонны водной эмульсии, содержащей нефтепродукты, собрали в районе причала порта Находка, где произошел аварийный разлив топлива, основные мероприятия по очистки акватории завершились. Об этом сообщила в понедельник Морская спасательная служба Росморречфлота.

"Аварийно-спасательные подразделения Приморского филиала Морской спасательной службы завершили основные мероприятия по очистке загрязненной территории в районе 63-го причала порта Находка, где произошел аварийный разлив нефтепродуктов <...> По предварительным данным, на акватории порта произошел разлив топлива - мазут марки Ф5 <...> На момент завершения сбора аварийного разлива мазута спасателями было собрано более 1,3 тонны нефтесодержащей водной эмульсии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия был направлен спасательный катер-бонопостановщик "Капитан Барабаш". Специалисты установили боновое заграждение длиной 300 м, им также предстоит выяснить источник загрязнения.

Сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна, поступило в субботу. Площадь разлива составила около 150 кв. метров.