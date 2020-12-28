СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения боевиков в центре Грозного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в понедельник в центре Грозного ликвидированы двое террористов с ножами, пытавшиеся завладеть оружием сотрудников ППС - погиб один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Ответным огнем нападавшие уничтожены. По его словам, личности бандитов установлены.