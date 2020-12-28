{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Грозном

Один из правоохранителей погиб, второй пострадал
© Таисия Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения боевиков в центре Грозного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

На эту тему

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в понедельник в центре Грозного ликвидированы двое террористов с ножами, пытавшиеся завладеть оружием сотрудников ППС - погиб один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал. Ответным огнем нападавшие уничтожены. По его словам, личности бандитов установлены.

Теги
РоссияЧечня
Суд заочно приговорил бывшего главу БТА банка Аблязова к 15 годам колонии
Также суд удовлетворил гражданский иск БТА банка на сумму более 173 млрд рублей
Читать полностью