Начальника опеки Брянска приговорили к году колонии по делу об истощении ребенка

ТАСС, 28 декабря. Суд признал виновным руководителя группы опеки и попечительства администрации Брянска в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью семилетней девочке, которую нашли в истощенном состоянии в одном из домов города. Подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселения, а также в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления в области опеки и попечительства сроком на два года", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Второго июня в одном из частных домов Брянска обнаружили истощенную семилетнюю девочку с обмороженными конечностями. Она проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем, ребенок был одет в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Девочку госпитализировали, а 4 июня суд в Брянске арестовал ее опекуна, предъявив обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию приемного ребенка, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и мошенничестве (ст. 156 УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 121 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

В отношении начальника группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнении своих должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела.