Автомобиль насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около станции московского метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода. Движение транспорта на Кутузовском проспекте в сторону центра затруднено, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе станции метро "Славянский бульвар" легковой автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу. В результате происшествия пешеход скончался. Движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,2 км. На месте работают оперативные службы", - сообщается в публикации.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что ДТП произошло в 18:10 мск в районе дома 57 на Кутузовском проспекте. "Легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, который в результате полученных травм скончался", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.