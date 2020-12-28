Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании в Иркутске

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном административном здании в Иркутске. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 19:13 мск объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в административно-производственном здании по улице Воронежской, 3а/1, поступило в 15:19 мск. Изначально огонь охватил около 500 кв. м здания, позже площадь пожара выросла в четыре раза. В 18:21 мск пожар был локализован на площади 2 000 кв. м. Пострадавших нет. Из рядом стоящего жилого дома эвакуированы шесть человек.

В здании расположены цеха и офисы нескольких компаний, которые производят одежду, окна и пандусы. Общая площадь административно-производственного здания с пристроями составляет 3,6 тыс. кв. м.