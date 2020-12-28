Осужденного за диверсию офицера разведки Украины Штыбликова обвинили в госизмене

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене офицеру разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, он помещен в СИЗО "Лефортово" по решению суда. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Штыбликову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Это связано с тем, что он имеет двойное гражданство: России и Украины. По решению одного из военных судов он отправлен под стражу на два месяца и сейчас находится в СИЗО "Лефортово", - сказал собеседник агентства. По этой статье Штыбликову грозит до 20 лет лишения свободы.

Комментарием ФСБ РФ ТАСС пока не располагает.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Динзе отказался комментировать уголовное дело своего подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении материалов.

9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек, включая Штыбликова. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона.

В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ходе разбирательства он полностью признал вину в диверсии и подтвердил, что является кадровым офицером Главного управления разведки Минобороны Украины.