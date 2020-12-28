В Москве найден мертвым полковник милиции в отставке

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полковник милиции в отставке Александр Кормилицин найден мертвым в квартире на юго-востоке Москвы, предварительно, он покончил с собой из-за хронического заболевания. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире на Печорской улице на юго-востоке Москвы найден мертвым 73-летний Александр Кормилицин - бывший полковник милиции. По предварительным данным, у мужчины были хронические заболевания, в связи с чем он покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что точные обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

Александр Кормилицин родился в 1947 году. Принят на службу в отдел милиции ГУВД Москвы по охране дипломатических правительств в 1969 году. Там он прошел путь от постового милиционера до замначальника отдела по организации службы. В 1992 году был назначен заместителем начальника УВД ЮВАО Москвы по работе с личным составом. Через три года ушел на пенсию. С ноября 2001 по октябрь 2003 года Кормилицин был председателем объединенного Совета ветеранов УВД ЮВАО Москвы.