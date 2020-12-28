Защита экс-главы Кирова Быкова просит признать часть доказательств следствия недопустимыми

КИРОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Защита обвиняемого в мошенничестве с землей в парке Победы, получении взяток, а также растрате бюджетных средств бывшего главы Кирова Владимира Быкова просит признать часть доказательств следствия недопустимыми. Суд проанализирует доводы защиты в совокупности с другими материалами в ходе судебного следствия, рассказала ТАСС адвокат Владимира Быкова Елена Коротких.

"Мы подавали ходатайство о признании доказательств недопустимыми. То есть сторона защиты считает невозможным использовать эти доказательства. Суд вынес решение, на основании которого доводы, изложенные нами, будут оценены в совокупности с иными доказательствами, и будет решен вопрос о возможности или невозможности основывать на них обвинение", - сказала собеседница агентства, не уточнив, о каких именно доказательствах идет речь.

По ее словам, 28 декабря в Первомайском районном суде Кирова прокурор начал оглашать обвинение, предъявленное Владимиру Быкову. Следующее заседание назначено на 13 января. "В ходе заседания прокурор продолжит оглашение обвинения", - отметила Елена Коротких.

Дело Быкова

Владимир Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По версии следствия, в период с 2010 по 2018 годы Быков через посредника получил взятки на сумму более 9 млн рублей за незаконное бездействие при организации поставок топлива в акционерное общество "АТП", а также за обеспечение заключения с обществом с ограниченной ответственностью "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение и поставку оборудования. Кроме того, Быков содействовал хищению денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей, совершенному путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С 2007 по 2015 годы руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонид Яфаркин и Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн рублей. После этого Быков обеспечил получение КЗОРС разрешения на строительство спортивного комплекса, а также обеспечил заключение между администрацией города Кирова и ООО "КЗОРС" договора купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей при его реальной рыночной стоимости более 165 млн рублей. Далее Яфаркин и Быков реализовали участок по частям.

Кроме того, бывший глава города организовал растрату денежных средств, вверенных руководителям ООО "Электронный проездной" и МБУ "ЦДС", на сумму не менее 34 млн рублей путем заключения договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг с подконтрольными фирмами по завышенным ценам в ходе организации модернизации системы диспетчерского управления и контроля за работой городского транспорта общего пользования и оплаты проезда.